В Новом Уренгое во время ремонта библиотеки похитили миллион

В Новом Уренгое расследуется хищение, совершённое во время ремонта библиотеки. Хищение выявила прокуратура.

«Прокуратура Нового Уренгоя по поручению прокураты округа провела проверку расходования бюджетных средств при исполнении контракта по капитальному ремонту здания муниципальной библиотеки. Установлено, что подрядчик не выполнил предусмотренные сметной документацией работы по устройству гидроизоляции на сумму около 1 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Прокурор направил материалы в следственный орган, возбуждено уголовное дело.

В 2021 году был заключен контракт на ремонт центральной городской библиотеки в Новом Уренгое с компанией ООО «Шамрок» из Екатеринбурга. В процессе исполнения контракта стоимость работ выросла с 34 до 38 млн рублей. Кроме того, подрядчик просрочил исполнение и получил требование об оплате пени. Пока неясно, о том ли контракте идёт речь в материалах прокуратуры.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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