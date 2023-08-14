В Новом Уренгое два молодых человека осуждены за кражи и избиение человека

В Новом Уренгое два молодых человека были наказаны за кражи.

По данным следствия и суда, в марте 2022 года двое 17-летних приятелей, действуя по заранее составленному плану, проникли на территорию строящегося объекта и похитили, отрезав с принадлежащей коммерческой организации катушки, намотанный на нее силовой медный кабель. В результате их преступных действий собственнику причинен материальный ущерб на общую сумму более 42 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

В июле того же года один из осужденных, находясь во дворе дома микрорайона Советский, с бухты, стоящей на земле, срезал кабель на общую сумму более 194 тысячи рублей, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Срезанный кабель юноша сдал в пункт приема металла. В октябре 2022 года, он же, находясь на улице в ночное время, в ходе внезапно возникшей ссоры с ранее незнакомым ему мужчиной, нанес ему удар кулаком в область лица, от которого потерпевший упал на асфальт. В результате происшествия мужчине причинены телесные повреждения, которые оцениваются в комплексе, как причинившие средней тяжести вред здоровью.

Приговором суда осужденному по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев 15 дней с отбыванием в колонии-поселении. Второму юноше, осужденному за совершение кражи, суд определил наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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