Прокуратура нашла нарушения в работе колонии строгого режима

Исполняющий обязанности прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Демин и омбудсменом Андреем Нестеруком проверили работу в исправительной колонии № 8, являющейся учреждением строгого режима. Также комиссия провела осмотр в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, пристальное внимание было уделено соблюдению прав и законных интересов осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, соответствия материально-бытового и медико-санитарного обеспечения требованиям законодательства.

В ходе проверки исполняющим обязанности прокурора автономного округа осуществлен обход режимной территории исправительной колонии, производственных участков, жилых помещений и других коммунально-бытовых объектов учреждения, организован личный прием осужденных.

По итогам проверки в деятельности администрации ИК-8 и помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, выявлены нарушения режимных требований, законодательства, регламентирующего порядок материально-бытового обеспечения осужденных и заключенных под стражу, организацию воспитательной работы с лицами, отбывающими лишение свободы, а также требований пожарной безопасности.

«В целях устранения выявленных нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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