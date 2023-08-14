Губернатор Артюхов примет анонимные вопросы от жителей, которые боятся говорить вслух

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в очередной поездке по округу признался, что встречи с жителями теперь обходятся без острых вопросов. Он предположил, что это связано со стеснением ямальцев и решил, что в этом году вопросы можно будет задать анонимно.

«Кто-то стесняется, кто-то … ну, столько начальников, глава города… Ну, вдруг неправильно на меня посмотрят. Это естественно. Мы в этом году сделаем одно техническое новшество: возможность анонимно под каким-то никнеймом задать вопрос. Я надеюсь, для той категории жителей, у кого есть острая тема и о ней нужно поговорить, они сформулируют, пускай не в микрофон, и я это увижу и отвечу. <…> Признаюсь, последние встречи уже стали не такими острыми как первое время. То ли те вопросы, которые на поверхности лежали, мы их запустили в работу, решаем, и люди не видят необходимости о них говорить, потому что процесс уже запущен …» – такой смонтированный отрывок из беседы г-на Артюхова с его спутником обнародован в телеграм-канале губернатора 14 августа.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»