На Ямале сотрудник газодобывающей компании вернёт 5 млн взяток, полученных от главы «Ростелекома»

На Ямале сотрудник крупного предприятия, совладельцем которого является «Газпром», получил взяток на 5 млн рублей от «Ростелекома». Его осудили. Прокуратура добилась того, чтобы у него изъяли также сумму взяток. Подобности раскрывают в надзорной инстанции.

По данным издания «Новый День», речь идёт о начальнике отдела связи компании ОАО «Севернефтегазпром» Андрее Солодовниченко. С апреля 2016 по май 2021 года он получил от представителя ПАО «Ростелеком» 5 млн рублей за заключение с фирмой договоров на предоставление услуг связи. Кстати, г-н Солодовниченко награждён благодарственным письмом администрации Нового Уренгоя.

В апреле суде Нового Уренгоя признал его виновным в незаконном получении денег за совершение незаконных действий в интересах иных лиц. Ему назначили штраф в 4,4 млн рублей с лишением права занимать управленческие должности сроком на 2,5 года.

«По уголовному делу был наложен арест на имущество осужденного, в том числе на деньги и автомобиль «Мерседес», но суд решение о конфискации незаконно полученных денежных средств не принял. Не согласившись с приговором суда, прокуратура обжаловала его», – рассказывают в надзорном ведомстве.

После этого суд изменил приговор и конфисковал 5 млн рублей в доход государства.

Агентство SM.News Тюмень сообщало, что взятки он получал от Александра Оболтина – руководителя местного филиала «Ростелекома».

Согласно информации на сайте компании «Севернефтегазпром», совладельцами её являются иностранные фирмы. «ОАО «Севернефтегазпром» – одно из крупнейших газодобывающих предприятий, входящих в Группу «Газпром». Акционерами компании также являются Винтерсхалл Дэа АГ (Германия) и ОМВ Эксплорейшн энд Продакшн ГмбХ (Австрия)", – говоритися на сайте.

«Ключевым проектом компании является разработка и обустройство Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений России, газ которого составляет основу ресурсной базы газопровода «Северный поток», – продолжают описание представители предприятия.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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