Прокуратура выяснит, как в окрестностях Надыма появилась свалка из останков оленей

Прокуратура заинтересовалась свалкой костей животных в окрестностях Надыма. Ведомство проведёт свою проверку. Правоохранители обещают разобраться и в том, кто именно складировал останки животных, и в том, эффективно ли чиновники следили за местом, где появились биологические отходы.



«Прокуратурой автономного округа организована проверка соблюдения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства по размещённой в сети Интернет информации об обнаружении в Надымском районе свалки костей животных»,– уточнили в ведомстве.



О свалке сообщили очевидцы в группе «Злой и добрый надымчанин» в ВК. «В районе полигона ТБО за Старым Надымом. Мало того, что на свалку всем плевать, там ещё и скотомогильник образовался»,– написал автор и выложил фото.



В ответ представители администрации района сообщили, что они совместно со специалистами окружного центра ветеринарии выезжали на место. «Предполагается, что это кости домашнего северного оленя. До 1 сентября территория будет убрана. Также добавим, что свалка ТБО в Старом Надыме будет рекультивирована. Сейчас завершается разработка проекта рекультивации», – уверили чиновники.

Надым, Наталья Ефремова

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