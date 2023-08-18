У жителей ямальского села зимой нет воды

Власти Тазовского района обязаны принять меры для того, чтобы у жителей села Находка зимой была питьевая вода. Сейчас её нет, так как нет водозаборного сооружения. Зимой труба перемерзает. Суд решил, что это неправильно. Иск подготовила прокуратура, куда обратились жители села.

«Ежегодно в с. Находка в связи с отсутствием водозаборного сооружения в зимний период в условиях крайне низких температур прекращается подача воды населению. По представлению прокуратуры района глава администрации с. Находка привлечён к дисциплинарной ответственности, вместе с тем муниципалитетом меры по организации непрерывного водоснабжения в с. Находка приняты не были»,– кратко рассказали история проблемы в надзорной инстанции.

Прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию Тазовского района обязанности обеспечить на территории села необходимых условий для подачи питьевой воды. Суд требования прокурора удовлетворил.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ещё в 2019 году жители села жаловались в соцсетях на то, что даже летом им приходится собирать дождевую воду или носить воду в вёдрах из-за отключений.

«Собираем дождевую воду для употребления во время дождя, кто как может так и таскает себе с берега воду. А у нашего НАЧАЛЬСТВА одни обещания занимаемся, работаем, сидите ждите всё у вас будет, что-то планируют, что-то рассматривают. А каково одиноким женщинам с детьми, старикам таскаться вёдрами, бочками с берега»,– писали в группе «Голос тундры».

В ответ с официального аккаунта администрации заявили, что ищут подземный источник воды.

«Для того, чтобы обеспечить водой жителей села Находка ведется поиск подземного источника водоснабжения – проводятся изыскания. Забор воды в Тазовской губе невозможен, поскольку в зимний период вода здесь промерзает по всей глубине и на протяжении 600 метров от берега»,– говорилось в сообщении властей.

На каком этапе эта работа и как власти обеспечат наличие воды зимой – неясно. Агентство сделает запрос в администрацию Тазовского района, чтобы это выяснить.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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