Самолёт авиакомпании «Ямал» кружил над Надымом из-за собак на посадочной полосе

Самолёт авиакомпании «Ямал» 18 августа не смог приземлиться в Надыме из-за собак на взлётно-посадочной полосе. Только со второй попытки борт приземлился. Уральская транспортная прокуратура выяснит, откуда взялись четвероногие и кто отвечал за безопасность полётов. Подробности инцидента раскрывают в ведомстве.

«Сегодня утром экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-173 сообщением Москва (Домодедово)-Надым, находясь на удалении 8 км от аэродрома Надым принял решение об уходе на второй круг по причине нахождения на ИВПП трёх собак. После удаления животных с лётного поля воздушное судно благополучно произвело посадку», – говорится в сообщении ведомства.



На борту находились 92 пассажира, пострадавших нет.

Надым, Наталья Ефремова

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