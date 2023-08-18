Губернатор Ямала Артюхов запретил «запредельные» цены на билеты авиакомпании «Ямал»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что в случае запредельного завышения цен на билеты государственной авиакомпании «Ямал» правительство округа будет реагировать. «Запредельной» он назвал цену в 50 тыс. рублей за билет.

«Недавно у меня было обращение в соцсетях. Был скрин очередного билета эконом-класса за 50 тыс. рублей. Ну, честно, я стараюсь в хозяйственную деятельность авиакомпании сильно не вмешиваться. Хозяйственное общество должно зарабатывать и свои вопросы закрывать. Но я среагировал и дал поручение своим подчинённым, чтобы они воздействовали. Я понимаю, что если рейс не субсидируется, они не могут продавать билеты за 7 тыс. рублей. Они должны продавать их по другой цене. Но 50 тыс. рублей – это запредельно», – отметил глава ЯНАО.

Он добавил, что если покупать билеты заранее, то они стоят намного дешевле. А если прямо перед вылетом, то цены будут «кусачими».

«Мы договорились, чтобы запредельные цены из стоимости билетов ушли», – отметил г-н Артюхов.

Он также напомнил, что из бюджета Ямала выделяют сотни миллионов, чтобы у АТК «Ямал» были субсидируемые рейсы и они могли держать невысокие цены на некоторые направления для жителей ЯНАО.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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