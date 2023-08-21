«Реском-Тюмень» заплатит работнику, которого засыпало грунтом из самосвала

Компания ООО «Реском-Тюмень» выплатит компенсацию морального вреда работнику, которого засыпал грунт из самосвала. ЧП случилось в Тазовском районе Ямала. Как выяснилось, машина была неисправна.

«Водитель самосвала, пытаясь открыть монтировкой неисправный замок заднего борта поднятого кузова потерял равновесие и упал вниз лицом на землю, после чего на него посыпался грунт. В результате произошедшего работником получена тяжелая производственная травма», – описывают обстоятельства инцидента в прокуратуре Ямала.

Надзорная инстанция почитала, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда и обратилась с иском в суд. Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу мужчины 600 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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