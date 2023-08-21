Губкинский возглавил энергетик

Новым главой Губкинского стал энергетик Андрей Бандурко. За него проголосовали депутаты местной думы 21 августа 2023 года, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Прежний глава города Андрей Гаранин стал заместителем губернатора – директором департамента природных ресурсов и экологии. До настоящего времени г-н Бандурко был заместителем главы, то есть он работал в команде Андрея Гранина.

Согласно официальной справке. Андрей Бандурко родился 24 августа 1977 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Украинской ССР. Имеет два высших образования. В 2004 году окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Электроснабжение», а в 2010 году – по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

В Губкинский приехал в девяностых годах. Работал в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В 2013 году занял должность главного энергетика в ООО «РН-Пурнефтегаз». В мэрию перешёл в 2018 году.

Женат, воспитывает двоих детей.

Губкинский, Наталья Ефремова

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