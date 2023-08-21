На дне города в Салехарде выступит Чичерина

На дне города в Салехарде выступит Юлия Чичерина. Праздник состоится 9 сентября. Об этом сообщил глава столицы Ямала Алексей Титовский в своих соцсетях.

Салехард в 2023 году отпразднует 428 лет.

2 сентября в городе пройдёт гастрономический фестиваль. «Организуем большую песочницу для ребятишек. Для этого будет привезено 4 самосвала с песком»,– уточнил градоначальник.

3 сентября планируется фестиваль «Обдорская станица» в Обдорском остроге, посвященный казачьей культуре.

«Фишкой» праздника 9 сентября станет фестиваль игр: от современных настольных игр до всем известных домино, классиков, а также перфоманс на строительном кране «Ловцы снов» и пиротехническое шоу от флайбордистов»,– написал г-н Титовский.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»