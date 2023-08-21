Денис Мацуев организует новый музыкальный конкурс на Ямале

На Ямале, в Салехарде, проведут международный конкурс исполнителей классической музыки под кураторством Дениса Мацуева. Событие намечено на февраль 2024 года. В гости ожидают музыкантов из разных городов России, стран СНГ и Китая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора округа.



«Симфония Ямала» соберёт только молодых исполнителей – участниками станут музыканты в возрасте от 18 до 30 лет.

«Оценивать конкурсантов будут в трёх номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель», – указывают в пресс-службе правительства.

Художественный руководитель конкурса – народный артист России Денис Мацуев. В ноябре стартует первый отборочный этап. Участников сначала будут отбирать дистанционно: конкурсанты представят видео сольных номеров из произведений на выбор. 15 лучших конкурсантов приедут на Ямал для участия в очных турах.

Планируется, что фестиваль будут транслировать онлайн. «Все этапы конкурса будут открытыми, что позволит ямальцам насладиться высоким искусством», – отметил директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов.

Салехард, Наталья Ефремова

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