Губернатор Артюхов рассказал, в честь кого назвал сына

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о том, что назвал своего сына в честь дедушки – Данилом. Личной историей он поделился во время встречи с жителями Губкинского 21 августа 2023 года.

«Я обычно очень неохотно что-то личное рассказываю, всё-таки оберегаю свою семью от лишнего внимания. Сына назвал Данилом в честь дедушки моего. Дедушка, которым я очень горжусь. К сожалению, ушёл два года назад из жизни, но очень достойную жизнь прожил, заслуженный ветеринар России. Я ему обещал. У дедушки 2 дочери, и он как-то со мной поделился: понятно, когда дочери, фамилия прекращается, дочери будет фамилии своих мужей. И я сказал: «Дедушка не переживай, но имя твоё будет точно у нас беречься», – рассказал губернатор Ямала.

Сын в семье губернатора Ямала родился в конце 2022 года.

Губкинский, Наталья Ефремова

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