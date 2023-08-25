В Новом Уренгое на день города приедут «Смысловые галлюцинации» и «Мираж»

Арт-резиденция в Новом Уренгое оплатила выступление «звёзд» на день города на 7 млн рублей. В числе приглашённых артистов – Elman и Mona, группа «Смысловые галлюцинации», группа «Мираж». Об этом сообщается в документах закупки.

Выступать артисты будут на Центральной городской площади

Источник финансирования: за счёт средств субсидии на иные цели.

«В цену договора входят издержки исполнителя, связанные с исполнением им своих обязательств: гонорары артистов и творческих коллективов, администраторов, иных сопровождающих лиц; обеспечение трансфера от места проживания творческих коллективов и администратора, проезд до г. Новый Уренгой и обратно, проживание иногородних артистов в г. Новый Уренгой, а также налоги и сборы», – говорится в материалах закупки.

Ведущим праздника станет Антон Тимофеев из Оренбурга. Его услуги также входят в цену договора.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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