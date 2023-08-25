На Ямале инвалид 8 лет не выходит на улицу, так как приставы заняли лифт и холл своим помещениями

В Ноябрьске инвалид 8 лет не выходит на улицу, так как лифт его многоквартирного дома перекрыт офисами управления службы судебных приставов. О проблеме рассказала его супруга в группе «Происшествия Ноябрьск». Речь идёт о доме по адресу проспект Мира 57/55.

«Мой муж лежачий инвалид 1 и 3 группы, дитя войны, в течение 8 лет не может выйти на улицу с 8 этажа, так как судебные приставы заняли центральный вход 1 этажа, где расположены 2 лифта. При этом лифт едет до 2, что препятствует выходу инвалида-колясочника на улицу.

8 лет обращаемся в различные инстанции: прокуратуру, администрацию города, департамент имущества, к депутатам, прокурору округа, по правам человека, СК по г. Ноябрьск, а также в правительство губернатора. К сожалению, на сегодняшний день вопрос не решён», – написала женщина.

Она приложила документ – ответ из следственного управления. В нём следователи предлагают семье подождать, пока закончится судебный процесс между УК и УФССП. Из ответа следует, что именно управляющая компания сейчас отстаивает интересы инвалида и подала иск в суд.

Из пояснения следователей ясно, что приставы используют лифтовое помещение на 1 этаже в качестве архива. Вход в дом приставы заложили, в помещениях, где должен быть общий холл, служба разместила свои помещения. Жильцы дома пользуются пожарным выходом. По версии следователей, лифтовое помещение не является собственностью РФ, а является общедомовым имуществом. Именно это пытается доказать в суде УК.

Под постом жительницы администрация Ноябрьска оставила официальный ответ: власти уверяют, что ищут для семьи новое жильё. «Мы работаем над этим вопросом. В связи с отказом госструктур обеспечить доступ к жилому помещению через первый этаж многоквартирного дома, администрация города рассматривает обмен вашего жилого помещения на жильё, пригодное для проживания инвалида. Уточнить подробности можно по тел.: 35 37 40»,– написали представители муниципалитета.

Отметились и следователи: «По сообщенному вами факту о непредставлении вашему мужу-инвалиду жилья, в Ноябрьском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России организована процессуальная проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. С целью установления всех обстоятельств происшедшего с вами свяжется сотрудник Ноябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ЯНАО»,– уточнил представитель ведомства.

Почему эту проверку не провели в тот момент, когда женщина обращалась с письменным заявлением в СК – неясно.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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