В Ноябрьске врачи сделали пациенте с механической желтухой сложную операцию

В Ноябрьске врачи сделали сложную операцию пациентке с онкологией. Опухоль сдавила желчевыводящие протоки из-за чего развилась механическая желтуха. Подобраться к месту повреждения было очень сложно. Традиционный способ не дал результата. В департаменте здравоохранения Ямала рассказали, как удалось решить проблему.

«Механическая желтуха является частым осложнением у пациентов с первичной опухолью поджелудочной железы. Врачами – эндоскопистами была выполнена безуспешная попытка установки стента в холедох, который был сильно сдавлен новообразованием. В рентгеноперационную экстренно были приглашены рентгенэндоваскулярные хирурги для врачебного консилиума. Приняли решение выполнить рентгенэндоваскулярное пункцию с дренированием желчных протоков. При этом выход катетера врачи сделали в двенадцатиперстную кишку, там эндоскописты захватили катетер и вывели через ротовую полость с последующим проведением по проводнику установили стент в холедох», – рассказали в ведомстве.

В операции участвовали врачи Дмитрий Топилин и Рамин Агададаев. Операция прошла без единого разреза.

«Такой способ восстановления желчетока был выполнен впервые в округе благодаря современному оснащению больницы и высокому уровню квалификации специалистов», – уточнили в Депздраве.

Уже на следующий день пациентка чувствовала себя отлично, ни следа от тяжелой механической желтухи не осталось.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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