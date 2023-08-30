Чиновников Ноябрьска суд обязал построить тротуары

Прокуратура и суд обязали чиновников Ноябрьска обустроить тротуары на нескольких дорогах.



«На участках дорог на улицах Багульная, Северная, подъезд к Ханто 2, а также улице Транспортная в микрорайоне Железнодорожников отсутствуют пешеходные тротуары.

Участки имеют асфальтобетонное покрытие, двустороннюю жилую застройку, через них проходят муниципальные и межмуниципальные маршруты, пешеходная зона является необходимым элементом безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения»,– объяснили в прокуратуре Ямала.



Прокурор города направил иск в суд о возложении на местную администрацию обязанности по обустройству тротуаров на данных участках автодорог.



Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены.

Кроме того, виновному лицу назначен штраф в 20 тыс. рублей по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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