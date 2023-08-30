Чиновников Салехарда обязали переселить инвалида из аварийки

Суд обязал чиновников Салехарда ускорить переселение инвалида из аварийного дома. Такое решение принято после обращения в суд прокуратуры. В прокуратуру Салехарда пенсионерка-инвалид обратилась сама. Надзорная инстанция выяснила, что мэрия не только не расселила аварийку, но и не занималась поддержанием дома.

«Дом по ул. Полуйская, в котором проживала женщина, по представлению прокуратуры города в 2022 году признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Несмотря на аварийное состояние всех конструктивных элементов дома, срок его расселения установлен на конец 2029 года,. При этом противоаварийные мероприятия в доме не проводились»,– написали в ведомстве.

Там посчитали, что городские власти не учли фактическое состояние дома и ухудшение его несущих свойств. И неправомерно не предоставили другое жильё инвалиду и членам её семьи.

Прокурор города направил иск в суд о предоставлении жилья на условиях договора социального найма взамен непригодного для проживания. Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал орган местного самоуправления представить семье пенсионера благоустроенную квартиру.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Наталья Ефремова

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