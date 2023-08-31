Жительницу Салехарда изрезали ножом на пляже в Краснодарском крае. ЧП случилось вечером 25 августа 2023 в посёлке Сосновый Туапсинского района. Нападавшим оказался знакомый жительницы Ямала. Подробности рассказывают в следственном управлении СК Краснодарского края.

«Обвиняемый на почве ревности с целью убийства своей 35-летней знакомой, приехавшей на отдых из Салехарда, напал на неё и нанёс не менее 15 ударов ножом. Противоправные действия злоумышленника были пресечены очевидцами, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Потерпевшей была оказана своевременная медицинская помощь, после чего её госпитализировали. По имеющимся сведениям в настоящее время её жизнь находится вне опасности», – уточнили в следкоме.

Обвиняемый во всём признался. Это 25-летний местный житель. Квалификация дела – ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ.

Мужчину заключили под стражу.

Салехард, Наталья Ефремова

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