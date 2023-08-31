Губернатор Артюхов назначил нового главу департамента имущества

Директором департамента имущественных отношений ЯНАО стала Ирина Гилёва. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщают в его пресс-службе 31 августа 2023 года.

Ранее г-жа Гилёва занимала должность первого заместителя ведомства, курировала направление по работе с землёй и казной автономного округа.

Новая чиновница, согласно справке правительства, имеет опыт работы в арбитражном суде, органах исполнительной и законодательной власти. Участвовала в реализации ГЧП по строительству аэропорта Нового Уренгоя и моста через Пур, а также в концессии по строительству горнолыжного комплекса Рай-Из.

фото- пресс-служба губернатора ЯНАО

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»