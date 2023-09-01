Во всех пробах рыбы «язь», пойманной в ямальской Оби, нашли описторхоз

Во всех пробах рыбы язь, которую выловили в Оби на Ямале, нашли личинки описторхоза. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

«Исследования на выявление инфекционных и паразитарных заболеваний рыб проводились ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Москва). В результате во всех пробах рыбы «язь охлаждённый» обнаружены жизнеспособные личинки Opisthorchis felineus – возбудителя описторхоза, одного из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу», – говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве напоминают, что согласно техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» уловы должны быть исследованы на наличие паразитов. «Каждая пария рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции, предназначенной для переработки и (или) для реализации, в том числе на рынках, должна быть подвержена ветеринарно-санитарной экспертизе, включающей лабораторные исследования на паразитологические показатели», – уточнили специалисты ведомства.

В случае обнаружения опасных для здоровья человека живых паразитов и их личинок такая продукция до выпуска в обращение должна быть подвергнута замораживанию до минус 20°C на срок не менее 24 часов или не выше минус 35°C на срок не менее 15 часов, а также другим методам обеззараживания, гарантирующим безопасность пищевой рыбной продукции.

Салехард, Наталья Ефремова

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