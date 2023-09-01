На Ямале руководитель бюджетного учреждения 10 лет работал с фальшивым дипломом

В Шурышкарском районе руководитель бюджетного учреждения предоставил фальшивый диплом для трудоустройства. Речь идёт об и. о. директора муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультуры и спорта». Нарушения вскрыла прокуратура.

«И. о. директора муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультуры и спорта» использовал поддельный диплом о высшем профессиональном образовании для трудоустройства в учреждение на должность заместителя директора. Поддельный диплом использовался на протяжении более чем 10 лет с 2012 г. по июнь 2023 г., его преступные действия были пресечены прокурором», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

По материалы прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, прокурором утвержден обвинительный акт.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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