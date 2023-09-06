За решётку отправится любитель пьяной езды на «Фольцваген» из Муравленко

В колонию отправится любитель пьяной езды из «Муравленко». Мужчина ездил нетрезвым за рулём «Фольксваген Пассат» на следующий день после того, как его лишили прав за нетрезвое вождение. Подробности раскрывают в прокуратуре.

Первый раз мужчину осудили за нетрезвое вождение в 2021 году.

29 мая 2023 года ночью в Муравленко его остановили сотрудники ГИБДД и отстранили от управления. Возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что в этот же день мужчина уже был осуждён Муравленковским судом за аналогичное преступление к 1 году принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства с лишением права управления транспортными средствами.

«28 августа виновному назначено наказание по совокупности приговоров в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 4 года», – говорится в материалах прокуратуры Ямала.

Муравленко, Наталья Ефремова

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