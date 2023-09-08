Самолёт авиакомпании «Ямал» трясло в воздухе из-за встречных бортов

Самолёт авиакомпании «Ямал» попал в зону турбулентности из-за встречных воздушных судов. Речь идёт о рейсе из Салехарда в Сочи, который совершали накануне, 7 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

«Airbus A320 «Ямала» вылетел из Салехарда в Сочи. Сразу после набора 340-го эшелона (10 350 метров) он дважды попал в спутный след «старшего брата» – самого большого пассажирского самолёта в мире Airbus A380. Во встречном направлении пролетели два А380 авиакомпании Emirates, выполнявшие рейсы из Дубая в Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Они следовали друг за другом: первый на 370-м эшелоне (11 300 м), а второй – на 350-ом (10 650 м). С самолётом «Ямала» двухэтажные лайнеры пересеклись с разницей в пять минут»,– уточнил тг-канал.

В самолёте АТК «Ямал» сразу после «болтанки» отключился автопилот и самолёт перешёл в ручное управление. Через некоторое время работа автопилота была восстановлена, дальнейший полёт прошёл спокойно.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»