Бывший ямальский чиновник стал заместителем губернатора в ХМАО

Бывший глава департамента имущественных отношений Ямала Сергей Черняев стал заместителем губернатора Югры Натальи Комаровой. О решении объявлено 8 сентября 2023 года. К обязанностям он приступит с 11 сентября.
Г- н Чернев будет курировать деятельность департаментов недропользования и природных ресурсов, промышленности Югры, уточнили в пресс-службе окружного правительства.
Согласно официальной справке, новый заместитель Натальи Комаровой родился 28 января 1981 года в Ханты-Мансийске. Окончил Тюменский госуниверситет (два высших образования по специальностям «Таможенное дело» и «Юриспруденция»).
Работал в правительственных структурах ХМАО, в том числе заместителем директора Фонда развития Югры. До назначения на должность заместителя губернатора Югры Сергей Черняев работал в Салехарде в должности генерального директора АО «Центр развития инвестиционных проектов», ранее – директором департамента имущественных отношений ЯНАО.
Кроме того, возглавлял одиозную структуру «Корпорация развития».
Салехард, Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова
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