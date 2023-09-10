Тайным голосованием депутаты Ямала назначили губернатором округа Артюхова

В ЯНАО назначили губернатора на новый пятилетний срок – им стал действующий глава региона Дмитрий Артюхов. За него проголосовали 17 депутатов Заксобрания Ямала. Голосование было тайным.

У г-на Артюхова было два соперника, это депутаты Заксобрания округа от партий «Справедливая Россия» Максим Лазарев и «ЛДПР» Александр Голубенко. Они не вели кампании и, судя по всему, стали формальными участниками выборов. Г-н Лазарев набрал 1 голос, г-н Голубенко – 2 голоса.

1 бюллетень признан недействительным. Возможно, этот документ принадлежал депутату Елене Кукушкиной, которая брала слово и сказала, что партия КПРФ не поддерживает назначение губернатора через непрямые выборы.

Депутаты ЯНАО отменили выборы губернаторов в ноябре 2014 года. Процедура теперь такая: сначала партии предлагают своих кандидатов тюменскому губернатору. Он отбирает не менее 5 человек и направляет президенту. Глава государства выбирает не менее трёх из предложенного списка и направляет депутатам Заксобрания Ямала. Из этих претендентов, которые прошли многоступенчатый фильтр, и назначают губернатора автономии на заседании депутатов округа.

«Сегодня волнительный день», – поприветствовал депутатов и членов правительства Ямала полпред Владимир Якушев и перечислил социальные объекты, которые введены за последние 5 лет и километры дорог, которые отремонтировали на Ямале. Также он акцентировал внимание на модернизации аэропортов округа.

Следом слово предоставили действующему главе Ямала Дмитрию Артюхову. Он озвучил итоги работы по тем приоритетам, которые обозначил 5 лет назад: ремонты дорог, жильё, медицина. «Аэропорт Нового Уренгоя – наша гордость», – сказал г-н Артюхов. Он перечислил, какие ремонты и новое оборудование появляется в больницах. Упомянул в свой речи Артюхов и северные надбавки с первого дня работы, которые введены за счёт окружного бюджета для бюджетников. «Мы те вакантные позиции, которые годами пустовали, врачей, тренеров, учителей, особенно в отдалённых посёлках, мы смогли эти вакансии замещать. Острота сохраняется, но она уже другая», – уверил губернатор.

Потом слово взял Александр Голубенко. Он рассказал, что, по его мнению, в регионе решаются все проблемы и высказал несколько предложений, которые, в основном, исходят из программы партии на федеральном уровне. Одно касалось непосредственно Ямала: «ЛДПР считает необходимым включить в программу «Сотрудничество» вопрос оздоровления Обь-Иртышского бассейна», – отметил депутат. И предложил также ограничить миграцию на Ямал.

Максим Лазарев также озвучил предложения, которые высказывает его партия на федеральном уровне.

В конце заседания, уже после подведения итогов голосования, к микрофону снова вышел полпред Владимир Якушев и заявил, что «выборы были конкурентными».

Салехард, Наталья Ефремова

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