Меньше всего Моор набрал голосов в Муравленко

На выборах губернатора Тюменской области жители Ямала отдали большинство голосов за действующего главу Александра Моора. Об этом свидетельствуют предварительные результаты в ГАС «Выборы».
Согласно сайту Избиркома, г-ну Моору отдали предпочтение 76.62% пришедших на участки или проголосовавших досрочно. На втором месте член ЛДПР Денис Садовников с 11.63% голосов. Третье место у коммуниста Ивана Левченко – 6.69% голосов. На последнем месте справоросс Владимир Пискайкин с 4.05% голосов.
Меньше всего проголосовавших за Александра Моора среди ямальских муниципалитетов – в Муравленко. Там процент поддерки тюменского губернатора по последним данным – 73.26%. А вот у г-на Садовникова в Муравленко больше сторонников, чем в других территориях – 18.07%.
Салехард, Тюмень, Наталья Ефремова
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