Сотрудница «Ленты» в Ноябрьске отсудила у работодателя 250 тыс. рублей за перелом на рабочем месте

В Ноябрьске сотрудница магазина «Лента» взыскала с работодателя компенсацию за травму на рабочем месте. Женщина упала в отверстие на полу производственного помещения. В результате инцидента у неё диагностировали переломы. Пришлось долго восстанавливаться. Права жительницы Ямала защитила прокуратура – сотрудники ведомства обратились в суд. В надзорной инстанции и раскрывают подробности происшествия.

«Заявительница в ноябре 2018 года получила производственную травму, после которой перенесла несколько операций и на протяжении продолжительного периода времени проходила реабилитацию. В результате ей была установлена утрата общей трудоспособности на 30%. Прокуратура Ноябрьска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства ООО «Лента», – говорится в сообщении ведомства.

За этим последовал иск в суд. Судом в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в 250 тыс. рублей.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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