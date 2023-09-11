На Ямале подозреваемый в жестоком убийстве и изнасиловании пытался уплыть с места ЧП

В Тарко-Сале мужчина зарубил топором приятелей и изнасиловал женщину. Злоумышленник пытался уплыть с места преступления, но его задержали. Подробности раскрывают в следственном управлении СК Ямала. ЧП случилось несколько дней назад –

3 сентября 2023 года.

«Компания из троих мужчин и женщины распивала спиртное в частной жилой постройке на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью 31-летний мужчина из личной неприязни нанёс двоим участникам застолья множественные целенаправленные удары топором-колуном в область расположения жизненно-важных органов – головы и других частей тела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Затем обвиняемый вернулся в дом и изнасиловал женщину»,– рассказали в Следкоме.

После этого он попытался скрыться на лодке, принадлежащей одному из убитых. Но его задержали.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности.

Злоумышленника поместили под стражу.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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