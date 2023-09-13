На Ямале врачи провели сложную операцию девочке, на которую с высоты упала подруга

Врачи на Ямале спасают девочку с разрывом лёгкого и бронха. Она получила травму, когда упала с высоты двух метров и сверху на неё упала полная подруга. Ребёнок перенёс уже две операции и готовится к транспортировке в Москву.

«Чтобы девочка выжила, ей было проведено дренирование грудной клетки. Первый этап операции прошёл в Лабытнанги: туда на вертолёте санитарной авиации вылетел торакальный хирург. На протяжении 18 часов врачи, в том числе анестезиологи-реаниматологи, боролись за жизнь пациентки. После этого девочку перевезли в Салехардскую окружную клиническую больницу, где провели операцию по ушиванию бронха. Сейчас состояние девочки стабильно. Она находится в сознании и может самостоятельно передвигаться», – цитируют завхирургическим отделением ГБУЗ «СОКБ» Ивана Бойцова в официальном аккаунте больницы.



В ближайшие дни девочку отправят спецрейсом в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Ей проведут операцию по реконструкции бронха.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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