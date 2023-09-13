Условный срок получила ямальчанка за избиение 16-летней дочери

Условный срок получила женщина, избивавшая 16-летнюю дочь. Речь идёт о жительнице Красноселькупского района. Девочка сама обратилась в полицию.

Как сообщают в ямальском следкоме, женщина избивала дочь в 2022 – 2023 годах. Обычно в это время она была пьяная, а в качестве основания для применения насилия использовала малозначительные поводы.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3-х лет условного лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 2 года.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица).

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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