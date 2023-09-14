На Ямале задержан директор школы, которого обвиняют в получении взяток в другом регионе

Директор школы-интерната в посёлке Халясавэй Пуровского района Александр Сытов задержан силовикам и помещён в СИЗО. Его подозревают в получении взяток и манипуляциях при получении субсидии. Преступления были совершены, по версии силовиков, в период, когда г-н Сытов возглавлял Целинный район в Курганской области. Об этом сообщает агентство «URA.RU».

«Чтобы задержать Сытова, сотрудникам силовых структур пришлось преодолеть более двух тысяч километров. Там он был задержан и доставлен в Курганскую область», – рассказали источники издания. По телефону приёмной школы корреспонденту издания сообщили, что директора школы нет на месте, поскольку он уехал на учёбу. Его возвращения ждут в октябре.

Как уточняли в СУ СК Курганской области, в 2022 году обвиняемый неоднократно получал от представителей коммерческих организаций взятки за заключение договоров подряда на проведение различных видов работ на территории возглавляемого района и их последующую своевременную оплату.

«В ходе следствия установлено три эпизода получения в 2022 году взяток обвиняемым от заинтересованного лица за обеспечение возможности заключения договоров подряда на строительство спортивного зала сельской школы без проведения аукциона и последующую скорейшую оплату произведенных работ»,– уточнили в Следкоме.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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