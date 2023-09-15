У жителя Лабытнанги отобрали машину из-за пьяной езды

У жителя Лабытнанги отобрали машину за то, что он постоянно ездил за рулём пьяным. Об этом сообщает прокуратура Ямала. Виновнику 34 года.

«В декабре 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения передвигался на автомобиле по улицам города, при этом ранее за аналогичные действия он был осуждён к лишению свободы и освободился по отбытию наказания лишь в июле 2022 года», – рассказывают в надзорной инстанции.

Суд решил, что ямалец должен провести 1,5 года в исправительной колонии общего режима. Его лишили права управления механическими транспортными средствами на 4 года.

У осужденного конфискован автомобиль, использованный им при совершении преступления.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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