600 млн рублей выделяют власти Ямала на УПК-долгострой

Власти Ямала выделили более полумиллиарда рублей на учебно-производственный комплекс в Новом Уренгое, который строили более 10 лет. При этом деньги осваивают не через аукцион, а через подконтрольный властям фонд – «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ». Об этом сообщается в документах правительства округа. Сумма субсидии – 583 млн рублей. Постановление подписано губернатором Дмитрием Артюховым.

Комплекс станет частью новоуренгойского многопрофильного колледжа.

Контракт на строительство учебно-производственного комплекса в Новом Уренгое получила компания «Корпорация Кольцо» в 2013 году. Стройка затянулась. В 2019 году Андрей Воронов, ныне мэр города, а тогда – заместитель губернатора, говорил, что комплекс откроют в том же, 2019 году.

«Объект стратегически важный, все рекорды побил по недострою. Деньги есть у всех, вам хватало по обеспечению. Если вы не можете разобраться со сметами, это ваши проблемы», – ругал подрядчиков г-н Воронов. Но безрезультатно. Комплекс открыли, судя по весму, в 2020 году.

При этом со строителями контракт расторгли только в 2021 году по соглашению сторон. На тот момент стоимость выполненных работ составила 1,3 млрд рублей.

И вот в 2023 году потребовались сотни миллионов на «компенсацию расходов» на УПК. В документах говорится, что субсидия предоставляется «в целях возмещения ранее произведённых расходов (части расходов) по оснащению оборудованием и товарно-материальными ценностями, проведению проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ, монтажу оборудования учебно-профессионального комплекса в г. Новый Уренгой».

Почему именно фонд покупал оборудование – в документе не говрится.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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