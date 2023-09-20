В Тазовском работали небезопасные электроустановки

В посёлке Тазовский руководитель энергетической компании не обеспечил исправное состояние электроустановок, а также безопасную эксплуатацию оборудования электроустановок.

Речь идёт о компании ООО «Фотон». Нарушения нашла прокуратура.

«Прокурор генеральному директору предприятия внёс представление, по результатам его рассмотрения приняты меры по устранению выявленных нарушений», – рассказывают в надзорной инстанции.

Кроме того, в отношении руководства компании возбуждено административное дело по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок), ему вынесен штраф в 2 тыс. рублей.

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»