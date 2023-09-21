После проверки прокуратуры в «Ноябрьск парке» наказали сотрудника муниципального учреждения

В парке Ноябрьска был неисправен верёвочный аттракцион, но доступ к нему имели все желающие. Нарушения нашла прокуратура. Проверка проведена после того как жительница города в группе «Происшествия Ноябрьск «Вк» пожаловалась на то, что её ребёнок выпал из дырявой плетёной сетки и получил ушибы.

«Содержание «Ноябрьск Парка» осуществляет МБУ «Управление городского хозяйства» в рамках муниципального контракта, которым утверждено муниципальное задание по уборке, обработке и обслуживанию мест общего пользования. На каждое игровое оборудование, расположенное на территории «Ноябрьск Парка» имеются технические паспорта, осуществляется ежедневный визуальный осмотр оборудования. В ходе надзорных мероприятий установлен факт неисправности «Верёвочного лабиринта», – говорят в прокуратуре Ямала.

При этом оборудование не было демонтировано или исправлено, к неисправному оборудованию доступ был недостаточно ограничен. Людей лишь предупреждало объявления о закрытии площадки на ремонт.

Прокурор города в адрес директора муниципального учреждения внёс представление. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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