На Ямале возбудили дело из-за избиения 8-летнего ребёнка

Жителя Тазовского района подозревают в истязании 8-летнего сына. Его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Подробности раскрывают в следкоме Ямала.

«38-летний житель посёлка Тазовский продолжительное время избивал своего 8-летнего сына, в том числе с использованием подручных предметов, причиняя ему физические и психические страдания»,– уточняют в ведомстве.

Мужчина был судим за незаконное приобретение наркотиков, кроме того, он бил ребёнка и раньше. Но уголовной ответственности не было – его привлекали по административной статье.

«По уголовному делу произведен осмотр места происшествия»,– уточняют в СК СК Ямала.

Следователи обещают оценить работу органов, которые занимаются выявлением семейного неблагополучия.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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