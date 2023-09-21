Минпромтрог выяснил, сколько танкеров для СПГ надо «Новатэку» и «Газпрому»

Минпромторг РФ оценил потребности «Новатэка» и «Газпрома» а танкерах для перевозки СПГ. По словам статс-секретаря и замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, в среднесрочной перспективе этим компаниям необходимо более 70 судов.

«Новатэку» для проектов «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3» необходимо более 40 танкеров арктического класса, отметил Виктор Евтухов в кулуарах международной выставки «Нева-2023» в Петербурге, сообщает ТАСС.

«Для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2» должно быть построено 15 газовозов арктического класса. Еще, оценочно, более 40 понадобятся для обеспечения реализации проектов «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3», – отметил чиновник.

Для проекта «Газпрома» в Усть-Луге потребуется еще около 20 конвенциональных газовозов.

Москва, Елена Васильева

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