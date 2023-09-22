Губернатор Артюхов раздал медали и деньги мэрам трёх городов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил медалями троих мэров. Награду «За преданность Ямалу» вручили главе Муравленко Елене Молдован, главе Нового Уренгоя Андрею Воронову и главе Ноябрьска Алексею Романову. Награждение случилось на совете глав 22 сентября, сообщает издание «Север-Пресс».

Согласно информации аппарта губернатора ЯНАО, медалью награждаются граждане за профессиональную и (или) общественную деятельность, которая принесла значимые для округа результаты в государственной, политической, экономической, социально-культурной и иной деятельности.

Найти документы о награждении не удалось.

Медаль учредил сам Артюхов в 2020 году. Согласно решению губернатора, награждённые получают вместе с медалью 100 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета.

Такую же медаль в апреля 2023 года получил глава общественной палаты Ямала Дмитрий Заякин, кроме того, имеет такую награду и первый губернатор автономии Юрий Неёлов.

Салехард, Наталья Ефремова

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