Подрядчика, который сорвал создание арт-резиденции в Ноябрьске, оштрафовали в Муравленко

У подрядчика, который сорвал сроки создания арт-резиденции в Ноябрьске, проблемы и в Муравленко. Прокуратура возбудила административное дело из-за отставания графика работ во время ремонта детской музыкальной школы в Муравленко. Подрядчика – ООО «Прайд» оштрафовали на 3,7 млн рублей. Об этом говорится в материалах прокуратуры Ямала.

Контракт на ремонт музыкальной школы фирма из ХМАО получила в 2022 г. от МКУ «Управление коммунального заказа». «В установленные договором сроки (до 01.02.2023) работы не были выполнены. Заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о понуждении подрядчика к надлежащему исполнению условий контракта и взысканию неустойки (требования удовлетворены). Кроме того, прокуратурой города в отношении гендиректора организации возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом)», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

ОО «Прайд» за 312 млн рублей должно было превратить Дворец молодёжи в арт-резиденцию. Но в июле контракт расторгли, так как подрядчик не справился со сроками. Сейчас там работает другая фирма.

Муравленко, Наталья Ефремова

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