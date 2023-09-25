Выходец из полиции возглавил Депстрой на Ямале

Выходец из полиции стал куратором сферы строительства на Ямале – Сергей Власенко официально назначен директором Депстроя округа. Об этом сообщает 25 сентября 2023 года пресс-служба правительства автономии.

Нужно отметить, что на муниципальную службу г-н Власенко пришёл из полиции – он возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениям в Салехарде. В 2015 году его назначили заместителем главы администрации Лабытнанги по строительству. Помимо опыта работы в ОБЭП у Сергея Власенко есть и опыт коммерческой деятельности – он возглавлял компанию «Северстройкомплект».

Согласно официальной справке пресс-службы губернатора Ямала, Сергею Власенко 35 лет. Он родился и вырос в Салехарде.

Имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». Является слушателем Высшей школы государственного управления президентской академии по программе «Мастер государственного управления – для руководителей». Финалист пятого сезона конкурса «Лидеры России».

С 2022 года работал в окружной администрации – занимал пост первого заместителя департамента строительства и жилищной политики округа.

Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается футболом.

Пост директора департамента строительства стал свободен после очередной реформы власти на Ямале. Губернатор Дмитрий Артюхов, когда-то объединивший посты заместителя губернатора и директора Депстроя, снова развёл эти должности. https://newdaynews.ru/yanao/806356.html

Салехард, Наталья Ефремова

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