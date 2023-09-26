Жительница Ямала взяла в кредит миллионы, чтобы отдать мошенникам из «Одноклассников»

Жительница Лабытнанги взяла кредит, чтобы заработать на бирже. Однако её обманули мошенники и она лишилась 4,7 млн рублей. О расследовании рассказывают в прокуратуре Ямала.

Инцидент произошёл в июне текущего года. Пострадавшей 60 лет. Рекламу заработка в Сети она увидела в «Одноклассниках».

«Женщина увидела рекламу брокерской фирмы, в соответствии с которой она могла удвоить свое состояние. Она перешла по ссылке и заполнила анкету «инвестора». Спустя время с ней связался менеджер брокерской фирмы, который предложил установить на телефон приложение и создать учетную запись, которая позволит осуществить выгодные инвестиции.

Поддерживая в дальнейшем связь с потерпевшей по средствам приложения «Skype» и мессенджера «WhatsApp», неизвестный, представившийся «персональным менеджером», инструктировал её»,– описали схему обмана в прокуратуре.

С июня по сентябрь 2023 г. женщина через мобильные приложения осуществила 34 перевода на сумму более 4,7 млн рублей, в том числе оформленных в кредит денежных средств. После этого представители брокерской фирмы перестали выходить на связь с потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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