В Харпе откроют старшую школу для геологов и специалистов по туризму

В посёлке Харп, развитие которого губернатор Дмитрий Артюхов связывает с появлением горнолыжного комплекса, откроется школа для старшеклассников. Там будут два профиля геолого-нефтегазовый и эколого-туристический. Об этом рассказал глава округа по итогам поездки в территорию в своём аккаунте в телеграм.

Школа сейчас на ремонте. Учреждение появится в Северном микрорайоне. Там же будет спорткомплекс с бассейном, центр единоборств «Северный характер» и лыжная база.

Ранее в Лабытнанги, куда относится посёлок Харп, уже открылась одна старшая школа. Пока на базе 8 школы, но после ремонта она должна переехать в школу #1.

В районе Харпа должно появиться несколько объектов, которые, по задумке губернатора, привлекут туристов. Это горнолыжный комплекс на горе Рай-Из, туркомплекс Харьковский, а также научная станция Снежинка.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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