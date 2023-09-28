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Четверг, 28 сентября 2023, 12:15 мск

Новости Ямал

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В Шурышкарском районе нашли тела членов экипажа затонувшего теплохода

В Шурышкарском районе 27 сентября нашли тела капитана и моториста судна, которое затонуло 23 сентября. Об этом сообщил глава района Олег Попов в своем тг-канале и добавил, что это жители района. Он выразил соболезнования семьям погибших.

ЧП случилось на 505 километре реки Малая Обь в 40 км от с. Мужи. Затонул теплоход «Авангард» с несамоходной баржей, груженой строительными материалами.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства.

Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК по факту затопления судна возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Судно нашли на дне реки, его планировали поднять.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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