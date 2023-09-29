Надымские власти заплатят 20 тыс. рублей за то, что собака укусила ребёнка

Надымская администрация заплатит 20 тыс.рублей семье ребёнка, которого укусила бездомная собака. Инцидент произошёл в мае 2023 года. Прокуратура посчитала, что это случилось из-за того, что местные власти недобросовестно исполняли обязанности.

Прокурор в интересах мальчика направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.

Такие иски – очень частое явление на Ямале. Бездомные животные нападают на людей, а местные чиновники после этого платят компенсацию.

Однако в действительности власти оказываются в тупике, поскольку убивать бездомных животных запрещено, держать пожизненно в приюте слишком дорого.

В стране действует система ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Отловленных животных нужно возвращать в среду обитания.

Планировалось, что безнадзорных четвероногих станет меньше, однако люди продолжают выкидывать питомцев и отпускать их на самовыгул, поэтому система не работает.

Надым, Наталья Ефремова

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