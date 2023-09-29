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Пятница, 29 сентября 2023, 11:53 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Надымские власти заплатят 20 тыс. рублей за то, что собака укусила ребёнка

Надымская администрация заплатит 20 тыс.рублей семье ребёнка, которого укусила бездомная собака. Инцидент произошёл в мае 2023 года. Прокуратура посчитала, что это случилось из-за того, что местные власти недобросовестно исполняли обязанности.

Прокурор в интересах мальчика направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.

Такие иски – очень частое явление на Ямале. Бездомные животные нападают на людей, а местные чиновники после этого платят компенсацию.

Однако в действительности власти оказываются в тупике, поскольку убивать бездомных животных запрещено, держать пожизненно в приюте слишком дорого.

В стране действует система ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Отловленных животных нужно возвращать в среду обитания.

Планировалось, что безнадзорных четвероногих станет меньше, однако люди продолжают выкидывать питомцев и отпускать их на самовыгул, поэтому система не работает.

Надым, Наталья Ефремова

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© 2023, РИА «Новый День»

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