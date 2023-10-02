Мама замгубернатора Липецкой области оставила пост на Ямале и уезжает из региона

Представитель губернатора ЯНАО в Новом Уренгое Наталья Рябченко ушла с должности. Сегодня, 2 октября, она написала прощальный пост в своих соцсетях и сообщила, что уезжает с Ямала. Причину она не назвала.

«40 лет на Ямале, в Новом Уренгое это серьёзная такая история, о которой, да и обо всех вас, бог даст, я обязательно расскажу в своей книге….#Досвиданиядрузья_прощайЯмал.

Привет Москва и вся моя матушка Россия», – написала г-жа Рябченко.

Функционал полпредов губернатора ЯНАО в территориях не совсем понятен. Традиционно такие посты считались почетной пенсией.

Наталья Рябченко является мамой заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко.

Он в свое время также работал в правительственных структурах в ЯНАО.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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