Работник компании в Новом Уренгое получит полмиллиона за травму на производстве

Работник компании «ГазНефтеХолдинг» из Нового Уренгоя получит полмиллиона в качестве компенсации за травму на производстве. Иск ему помогла составить прокуратура.

«Работник выполнял работы по погрузке строительных плит. В связи с ненадлежащей организацией работ мужчина выпал из автомобиля и получил травму. Диагноз – закрытый компрессионный перелом позвонка тяжёлой степени. Прокуратура обратилась с иском в суд»,– уточнили в надзорной инстанции.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и взыскал в пользу работника 500 тыс. рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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