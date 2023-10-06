Пьяная надымчанка нанесла травмы своей 7-летней дочери

Жительница Надыма стала фигурантом уголовного дела, так как издевалась над своей дочерью. Женщина, будучи пьяной, с высоты кинула малышку на пол, рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Подозреваемой 32 года. ЧП случилось в октябре 2023 года.

Причиной насилия стало недовольство женщины действиями дочери. Она подняла девочку на высоту собственного роста и кинула на пол. При падении ребёнок ударился лобной областью лица об пол.

Травмы девочки квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Следователи назначили экспертизы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения.

Квалификация дела -п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как стало известно агентству «Новый День», пострадавшей девочке 7 лет.

Надым, Наталья Ефремова

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