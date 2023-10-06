В школы и больницы Ямала поступает рыба неизвестного происхождения

АО «Сельскохозяйственная община Харампуровская» производит продукцию из сырья неизвестного происхождения. Это выявили специалисты Россельхознадзора.

«Община регулярно не указывает исходное сырьё при производстве мороженой рыбы. На 8 августа 2023 года обществом произведено более 44 тонн мороженой рыбы без указания сырья. Следовательно, отсутствует прослеживаемость при производстве, что является нарушением требований Технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Указанная продукция направлена на перерабатывающее предприятие, откуда и была реализована в розничные магазины и социально значимые учреждения ЯНАО», – говорится в сообщении управлении Россельхознадзора по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

Ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а также направило информационные письма в департамент образования, департамент здравоохранения и в Службу ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пуровский район, Наталья Ерфемова

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